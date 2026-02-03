ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国民民主党 静岡の新人女性候補が抱える「不倫疑惑」真相は 衆院選2026 国民民主党 時事ニュース ゴシップ FRIDAYデジタル 国民民主党 静岡の新人女性候補が抱える「不倫疑惑」真相は 2026年2月3日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国民民主党の新人候補である北野谷富子氏について、FRIDAYが取り上げた 青年会議所で知り合ったとみられる男性との間で、不倫が疑われているそう 同誌の取材に北野谷氏は「いや、ないです」などと否定している 記事を読む 関連の最新ニュース 衆院選2026 記事時間 国民民主党 静岡の新人女性候補が抱える「不倫疑惑」真相は 記事時間 02/01 10:25 「消費税減税が日本経済にプラスか？」アンケート結果に橋下徹氏が苦笑い 記事時間 01/30 13:25 田崎史郎氏 衆院選の序盤情勢に言及「ちょっと良すぎる気がします」 おすすめ記事 「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング 2026年2月2日 18時31分 動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分 「バスは来ません」 JRバスが元「東京行き高速バスのバス停」を“老人ホーム”に寄贈した深い理由 なぜそこに「ウソのバス停」を？ 2026年1月30日 9時42分 《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言 2026年2月2日 16時15分 「何回も裏切って...」土下座する女子生徒の顔を蹴る 動画拡散に市教委「警察が対応中」「心のケアに努める」 2026年2月2日 18時28分