高市早苗氏デイリースポーツ

高市首相が「最後のお願い」を投稿 支持や批判のコメント8800超

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高市早苗首相が5日付でTwitterで「高市政権への信任」を求めた
  • 8800超のコメントが殺到し、支持や批判のコメントが書き込まれている
  • 一方で、旧統一教会を巡る疑惑については説明責任が生じている
記事を読む

関連の最新ニュース

衆院選2026

おすすめ記事

  • 千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認　主治医が気付き発覚　調査委設置し原因究明へ
    千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認　主治医が気付き発覚　調査委設置し原因究明へ 2026年2月6日 17時44分
  • 慌ててごみ箱の中を探すものの…（写真：stock.adobe.com）
    シングルマザーだった娘を亡くし、孫2人との3人暮らし。お金のことを気遣う孫を安心させようと「この封筒に102万も入っているのよ」と見せた封筒が… 2026年2月4日 12時30分
  • 暴行動画で男子生徒を書類送検　栃木県立高、SNSで拡散
    暴行動画で男子生徒を書類送検　栃木県立高、SNSで拡散 2026年2月6日 10時53分
  • ミラノ五輪でもジャンプスーツ問題が発生（画像はイメージ）【写真：ロイター】
    ミラノ五輪直前に衝撃疑惑が浮上　まさかの局部注射、関係機関「必ず調べる」ジャンプの飛距離増狙いか 2026年2月6日 8時50分
  • スタバ持ち帰り用紙袋有料化…全店舗で11円　定番商品一部値上げでトール「ラテ」は500円　全国7割の店舗対象　2月18日から
    スタバ持ち帰り用紙袋有料化…全店舗で11円　定番商品一部値上げでトール「ラテ」は500円　全国7割の店舗対象　2月18日から 2026年2月6日 16時26分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
    2. 2. 「札束ダンス」102万円なくす
    3. 3. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
    4. 4. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
    5. 5. スタバ 持ち帰り用紙袋を有料化
    6. 6. 父から性的虐待 モデルが明かす
    7. 7. はしか感染男性、病院利用　大阪市内、地下鉄乗車も
    8. 8. 女児と20代女性がはしか感染　岩手で陽性、海外渡航なし
    9. 9. 価格800万超え 新ステップワゴン
    10. 10. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
    1. 11. 目黒蓮「顔が違う」とファン騒然
    2. 12. ニコン 過去最大の赤字見通し
    3. 13. 五輪地上波で下着姿 中継に驚愕
    4. 14. 首相「最後のお願い」にコメ殺到
    5. 15. 妻の流産を喜んだ夫 最低な理由
    6. 16. 首相の「負傷シーン」ネット憤慨
    7. 17. 岡村 元マネの「無礼」に激怒
    8. 18. 風俗嬢がアイドル 衝撃の結末
    9. 19. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
    10. 20. ヤングケアラー騒動 批判やまず
    1. 1. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
    2. 2. 「札束ダンス」102万円なくす
    3. 3. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
    4. 4. スタバ 持ち帰り用紙袋を有料化
    5. 5. はしか感染男性、病院利用　大阪市内、地下鉄乗車も
    6. 6. 女児と20代女性がはしか感染　岩手で陽性、海外渡航なし
    7. 7. 首相の「負傷シーン」ネット憤慨
    8. 8. 盗んだスマホを交番に届け謝礼金詐取か　57歳男を逮捕
    9. 9. インフルB型が急増 熱が出にくい
    10. 10. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
    1. 11. 山本太郎氏「緊急参戦」の理由
    2. 12. KDDI 330億円が外部に流出か
    3. 13. 外国人の介護職員 SNS投稿が炎上
    4. 14. ススキノ首切断 現場が売りに?
    5. 15. 麻生太郎氏が演説「中道」を揶揄
    6. 16. 榛葉幹事長「野党第1党が自爆」
    7. 17. 全国初「座席がない」新幹線
    8. 18. 被告「手錠姿さらされたくない」
    9. 19. 山手線など全線で運転を再開
    10. 20. 山本太郎氏が演説 コール沸く
    1. 1. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
    2. 2. 「皇室が消滅しかねない」と警鐘
    3. 3. 逮捕の保育士 保護者間で悪評も
    4. 4. 自民議員「曖昧回答」に疑問の声
    5. 5. 「国民に血流して頂く」発言波紋
    6. 6. 神谷代表「今回は逆風で厳しい」
    7. 7. トランプ氏「高市首相を全面的に支持」、選挙期間中に異例の表明…「日本国民を決して失望させない！」とも
    8. 8. 日本憂う著名人の言葉刺さらない
    9. 9. 杉田氏 裏金議員批判に「反論」
    10. 10. 北は核保有 高市首相の発言波紋
    1. 11. 高市氏が今直面している真の恐怖
    2. 12. 「映画代まで取るのか」不満続出
    3. 13. 毛以外も抜いてそう サロン実態
    4. 14. 公明・斉藤氏に「激甘」と非難が
    5. 15. 母親の排泄物 オムツを毎日洗濯
    6. 16. みずほ銀行が高市首相に怒る事態
    7. 17. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
    8. 18. 「高市モームリ」がトレンド入り
    9. 19. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
    10. 20. 山本代表 遺言だと思って聞いて
    1. 1. 中国、パナマでの新規事業停止
    2. 2. 金融市場に「異常事態」発生か
    3. 3. 4億年前の陸上生物「説明不能」
    4. 4. 金正恩氏娘 権力に酔いしれる?
    5. 5. 中国の「ローテク」ぶりに注目
    6. 6. 助けてくれない 韓領事館は釈明
    7. 7. 死刑求刑も執行可能性は低い? 韓
    8. 8. ウ捕虜兵士 北朝鮮に送還で虐待?
    9. 9. 交流サイトに「総統の首斬れ」
    10. 10. 露軍の幹部 首都で銃撃され重傷
    1. 11. 「ロック様」母の自殺未遂を目撃
    2. 12. トランプ氏「高市首相を全面的に支持」宣言…日本は「戦争ができる国」になるのか
    3. 13. パキスタンで自爆テロ? 31人死亡
    4. 14. 米FBIへの通報内容…明らかに
    5. 15. “韓国進出は理解できなかった”発言が物議　&TEAM・ハルア、現地ファンの失望招き謝罪
    6. 16. 米軍が麻薬船を攻撃 2人が死亡
    7. 17. OpenAIが「GPT-5.3-Codex」をリリース、前世代より高性能かつ高速でコーディングだけでなくオフィス作業でも能力を発揮
    8. 18. NASA月面探査 スマホ所持を許可
    9. 19. トイレで解雇 離席で会社を提訴
    10. 20. WBC 台湾代表選手を発表
    1. 1. ahamo契約で後悔する人の共通点
    2. 2. PayPayカード 6月に一部改悪か
    3. 3. 美容師から理容師「貯金消える」
    4. 4. ビットコイン史上最高値から半減
    5. 5. 金価格が5％以上急落 取引を中断
    6. 6. 3年で退任 トヨタ社長が語る決断
    7. 7. KDDI子会社 2460億円架空取引か
    8. 8. 渦中の永守氏 今は経営無関係か
    9. 9. 東京→金沢4400円 快適度は?
    10. 10. 新型「小さいランクル」投入背景
    1. 11. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
    2. 12. KDDIが不正計上? 決算発表延期
    3. 13. トヨタ次第で転売ヤー撲滅可能か
    4. 14. すかいらーくが大幅５日続伸、１月既存店売上高が４６カ月連続前年上回る
    5. 15. 疑問視されていた退職代行の問題
    6. 16. 日本マクドナルドが過去最高益
    7. 17. 余裕なき30代 抱える老後の不安
    8. 18. 「モームリ」何が違法とされた?
    9. 19. ミニストップ 業績悪化止まらず
    10. 20. 「幸福の第一条件」は健康か
    1. 1. 時給1900円 UberEatsの実態&本音
    2. 2. 今明かされる「ニコパス黒歴史」
    3. 3. レバテック 採用実態を調査
    4. 4. ヘッドフォンアンプ 発売へ
    5. 5. 現実はテレビドラマを超える精度！ ITを駆使した犯罪捜査の最新事情
    6. 6. iPhone + iOS 11の「緊急SOS」で緊急連絡先に発信する方法を覚えよう:iPhone Tips
    7. 7. ソフトバンク・ドコモ・KDDI、「5G」競う
    8. 8. 映画「Michael」US版トレーラー
    9. 9. デジタルフォト&デザインセミナー2015 : 生誕25周年記念　Photoshopの秘法
    10. 10. 何もない日常を過ごす「スター・ウォーズ」のストームトルーパーズ
    1. 11. ジャニーズ、無断チケット転売サイトに抗議
    2. 12. LINEの“あの邪魔”な表示が消せる! 上級者が使うスタンプにまつわる便利テク3選
    3. 13. docomo with終了に伴う駆け込みで、キャリアシェアを大きくけん引
    4. 14. 画像認識システムの落とし穴となる「ExifのOrientation属性」とは？
    5. 15. [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.113 〜第92回アカデミー賞VFX部門のノミネート作品を決定する「BAKE-OFF」が開催される〜
    6. 16. ISC BIND 9に複数の脆弱性、アップデートが必要
    7. 17. 上場企業の早期・希望退職を募集
    8. 18. カシオ、G-SHOCK「FIRE PACKAGE」2026年モデル2機種発売
    9. 19. 【ケータイラボ】ソフトバンクはスマートフォンを変えるか？　X02HTデビュー
    10. 20. なぜ現代にも「GIFアニメ」がはびこり、めぐり続けるのか？
    1. 1. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
    2. 2. 五輪地上波で下着姿 中継に驚愕
    3. 3. 【フィギュア】引退表明の坂本花織　貫禄の演技にネット涙「涙腺緩んだ」「引き込まれる」「感動」
    4. 4. 五輪 りくりゅうが団体で自己新
    5. 5. 木村葵来「五輪の場に立った」
    6. 6. ロコ・ソラーレ 3年ぶり代表に
    7. 7. 五輪放送席の「声の主」話題沸騰
    8. 8. トイレ故障 ドイツの拒否に怒り
    9. 9. エース坂本花織がノーミス熱演78.88点で女子SP1位！　日本、団体金メダルへ初日2位…8位→6位から急浮上、首位米国と2点差
    10. 10. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
    1. 11. うたまさのキスアンドクライで鍵山が涙　佐藤駿、坂本が同席　ＳＮＳ「そりゃあ２人からしたら感慨深いよな」
    2. 12. WBCランキング 日本が3位のワケ
    3. 13. 呪いか? 五輪練習で相次ぐ悲劇
    4. 14. 韓が喰らった「誤審」に選手困惑
    5. 15. 五輪のミラノでウイルス蔓延か
    6. 16. ピッチへバナナ 罰金&入場禁止
    7. 17. 岡田彰布氏 野球界への危機吐露
    8. 18. アーセナル FWアルバレス獲得か
    9. 19. フィギュア女子 坂本花織がV
    10. 20. 【アイスホッケー】スマイルジャパンは2大会連続白星発進、FW伊藤麻琴がV弾、フランスに3−2
    1. 1. 父から性的虐待 モデルが明かす
    2. 2. 目黒蓮「顔が違う」とファン騒然
    3. 3. ニコン 過去最大の赤字見通し
    4. 4. 首相「最後のお願い」にコメ殺到
    5. 5. 風俗嬢がアイドル 衝撃の結末
    6. 6. 岡村 元マネの「無礼」に激怒
    7. 7. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
    8. 8. ワンピース 新作アニメ7月に放送
    9. 9. ヤングケアラー騒動 批判やまず
    10. 10. テレ東退社後「年収10倍」に驚愕
    1. 11. ラブホでは…鈴木奈々にダメ出し
    2. 12. 前山剛久さん 週刊誌に猛反論
    3. 13. リリカルなのは 8年ぶり完全新作
    4. 14. 今田 ケンコバよりも衝撃の結婚
    5. 15. ガンズ・アンド・ローゼズ「Sweet Child O’ Mine」が永遠の名曲となった理由　『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』で再注目
    6. 16. 仲野太賀と距離近い…現場で目撃
    7. 17. Matt「全身ユニクロ」コーデ披露
    8. 18. たくろうは「全然かわいくない」
    9. 19. NHKに二度と行かない 元アナ激怒
    10. 20. 探偵ナイト炎上 父語る「被害」
    1. 1. 妻の流産を喜んだ夫 最低な理由
    2. 2. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
    3. 3. マックで続々終売へ…悲しみの声
    4. 4. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
    5. 5. 不幸な人生になる理由と対処法
    6. 6. 高年収なのに女性に選ばれない訳
    7. 7. 浮気バレた父の鞄に「謎の機械」
    8. 8. ユニクロの新作「快適パンツ」
    9. 9. UNIQLOコーデ「高見え」テク解説
    10. 10. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
    1. 11. しまむらの子ども服が超高見えに
    2. 12. ホテルの隣 岩盤浴とサウナ
    3. 13. ニキビケア乳液のおすすめ商品19選！綺麗な肌を目指そう
    4. 14. 母を施設に 45歳長男の甘え露呈
    5. 15. 《メイベリン ニューヨーク》上向きロングが続くマスカラ「ラッシュニスタ N」が限定グリッターパッケージで3/28〜登場！キラキラのパッケージでテンションアップ
    6. 16. 女性用制汗剤のおすすめ商品16選｜暑い季節でも汗やニオイを気にしない！
    7. 17. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
    8. 18. ユニクロ 高評価ジーンズコーデ
    9. 19. ももクロ・玉井「メンバーカラーは、もともと戦隊もののゴレンジャーシステム」
    10. 20. 【全裸で倒れた父】パソコンから「遺言書」を発見→そこに書かれていた“海への散骨”希望に、娘が絶句したワケ【作者に聞く】