高市首相が「最後のお願い」を投稿 支持や批判のコメント8800超

2026年2月6日 21時17分

高市早苗首相が5日付でTwitterで「高市政権への信任」を求めた
8800超のコメントが殺到し、支持や批判のコメントが書き込まれている
一方で、旧統一教会を巡る疑惑については説明責任が生じている

関連の最新ニュース

衆院選2026

高市首相が「最後のお願い」を投稿 支持や批判のコメント8800超

02/04 16:42
「場合によっては血を流していただかないと…」自民党・土田慎氏の発言波紋

02/03 07:03
国民民主党 静岡の新人女性候補が抱える「不倫疑惑」真相は