衆院選・自民党が歴史的大勝へ 単独で歴代最多313議席を獲得か 2026年2月8日 20時0分 ざっくり言うと 衆議院議員選挙が8日、午後8時で投票が締め切られた ANN議席予測によると自民党313（＋115）、日本維新の会35（＋1） 313議席となった場合、憲法改正の発議に必要な「3分の2」を超える