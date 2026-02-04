衆院解散から2月8日の投開票まで、わずか16日間の短期決戦となった衆議院選挙。各メディアの情勢調査によれば、自民党が単独で過半数を上回り、連立を組む日本維新の会とあわせて300議席を超える予想も一部では出ている。全国各地では選挙戦が繰り広げられているが、東京13区（足立区）から立候補した自民党・土田慎氏（35）の発言が波紋を呼んでいる。京都大学経済学部出身の土田氏は、石破内閣でデジタル大臣政務官兼内閣府大臣