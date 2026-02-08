衆院選は８日、投開票が行われた。高市早苗首相はテレビ各局の選挙特番に中継で出演。フジテレビ「ＬＩＶＥ選挙サンデー」では、高市首相が発言中に、「お時間となりました」とブチッと終了してしまい、ネット上では「話のぶった切り方が酷かった」という感想や、「まだ喋ってる途中でしょうが」と同局の国民的ドラマ「北の国から」を想起させるコメントがあがっている。宮根誠司、宮司愛海アナウンサーに続き、橋下徹氏が質問