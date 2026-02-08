衆院選が８日投開票され、れいわ新選組の大石晃子共同代表が都内に設けられた開票センターの会見途中にダウンジャケットを着用して現れた。冒頭、スーツ姿だった大石氏だが、テレビ中継終わりの報道陣への対応時には白いダウンジャケットを着用していた。質問されないことにしびれを切らし、自ら「『なんでモンクレールを着てるねん？』と質問してくれないの。ツッコミ待ちなんですけど」と逆質問。白ダウンは選挙時に着用して