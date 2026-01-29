ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 春ねむりやうじきつよし ミュージシャンによる「自民党批判」が相次… 衆院選2026 衆議院選挙 自民党 高市早苗 歌手・アーティスト エンタメ・芸能ニュース 時事ニュース 女性自身 春ねむりやうじきつよし ミュージシャンによる「自民党批判」が相次ぐ 2026年1月29日 19時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ミュージシャンを中心に、衆院選への疑問や批判が噴出しているという 春ねむりは25日、「典型的な民意ガン無視のファシストだよ！」と私見を投稿 うじきつよしも「自民党に投票しないで下さい」とツイートし、注目を集めた 記事を読む 関連の最新ニュース 衆院選2026 記事時間 01/29 19:30 東国原英夫氏が衆院選への出馬要請を告白「丁重にお断りをさせて…」 記事時間 春ねむりやうじきつよし ミュージシャンによる「自民党批判」が相次ぐ おすすめ記事 中国2月春節に95億人移動と予測…過去最高もトップ10から日本は圏外へ 政府の渡航自粛呼びかけ影響か 2026年1月29日 18時58分 70代と80代の男性に不同意性交などの疑い 中国籍の42歳男を3回目の逮捕 高齢男性を狙った連続性的暴行事件 大分 2026年1月29日 15時51分 「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》 2026年1月28日 17時0分 星野源、結婚後にわかった新垣結衣の意外な一面・互いの生活スタイル明かす「うちはもう夫婦共々…」 2026年1月29日 16時39分 遅刻した一部の学生に立腹、授業を途中で辞め全員欠席扱いに... 長野大が非常勤講師を停職処分 2026年1月29日 13時1分