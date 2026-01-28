東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」のＸ（ツイッター）が２７日付で、上野動物園のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイの中国帰国に関して、「ジャイアントパンダの『暁暁（シャオシャオ）』と『蕾蕾（レイレイ）』は今日、中国へ帰国します」と伝えた。

「日本の皆さんの温かい心遣いに感謝します。またパンダに会いに中国にいらしてください」と記した。

昨秋の高市早苗首相の台湾発言以降、中国大使館のＸは、高市政権および日本への過激な批判投稿を連続。これに「これが大使館がやることか」「大使館が分断煽るな」「それが大使館の仕事か」と反発するコメントが殺到し、大荒れとなっていたが…。

久しぶりの友好的な投稿に、５００件超のコメントが集まり「なんと！まともなポストも出来るんだ！」「高低差ありすぎて耳キーンってなるわ」「去年まで日本の悪口を言いまくっていたのに急にどうしたんですか？」「普段のポストとは真逆だな！」と驚く投稿や、「温かいお言葉に、心より感謝いたします」「可愛いパンダをありがとうございました」「２頭ぐらい寄贈してくれてもええんやで」「また、良好な関係になったら来日してください」と久々の休戦状態となっている。