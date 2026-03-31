3月24日に発生した、自衛隊員の中国大使館侵入事件。23歳の村田晃大容疑者が、刃渡り18cmの刃物を持ち、大使館に侵入し、警視庁に逮捕された。取り調べには「中国大使に面会して日本に対する強硬発言を自制するよう意見するため」と説明し「聞き入れられなければ自決するつもりだった」と供述しているという。さらに中国大使館公式Xによれば「神々に代わって中国の外交官を殺害する」と脅迫したとされる。ひとつ間違えば日中戦争に