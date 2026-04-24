トランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝2019年6月、大阪市（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は23日、中国などに拠点を持つ海外の組織が、最先端の人工知能（AI）の知的財産を盗む「産業規模の活動」を展開していると非難した。トランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談が5月に北京で予定される中、AIの主導権を巡る両国の駆け引きが激化している。ホワイトハウス科学技術政策局が、省庁向けのマイ