ゴールデンウィークは旅行やお出かけが楽しみではあるものの、移動時の交通渋滞が思わぬトラブルや修羅場を生むことも少なくない。「次のSAまでどれくらい？」何度繰り返しても返ってくる答えは「まだ先だな」だった。これは田中翔太さん（仮名）が数年前のゴールデンウィークに経験した、家族帰省の道中での出来事だ。渋滞、トイレの我慢、車内に漂う緊張感。せっかくの帰省が、移動だけでぐったりする体験になってしまったという