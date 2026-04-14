中国大使館への侵入事件で、陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長は14日の記者会見で、3等陸尉が再逮捕されたことを踏まえ「実力組織の自衛隊で規律の維持は重要だ。誠に遺憾で、あってはならないことだと考えている」と述べた。