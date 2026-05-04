すぐに「できない」と言ってあきらめる子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ すぐに「できない」と言ってあきらめる 何事も、やる前からかたくなに拒否しがち。特に、新しいことに誘ったり、何度も声をかけたりすると、どんどん機嫌が悪くなっていきます。 例えば、こんな状況 お正月遊びで、コマ回しに挑戦しているクラスのみんな。しかし、Kくんだけは「できないから、いい」と言ったきり口を開かず、教室の