陸上自衛隊３等陸尉の村田晃大が在日中国大使館に侵入した際に所持していた刃物。（東京＝新華社配信）【新華社東京4月16日】在日中国大使館は16日、同大使館へのテロの脅迫が相次いでいるとして記者会見を開き、日本側に対し、速やかに捜査を進め、在日中国公館と外交人員の安全を確保するよう強く求めた。在日中国大使館は次のように表明した。3月5日、元警察官や元自衛隊員を名乗る人物から、在日中国大使館に脅迫状が届い