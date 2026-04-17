陸上自衛隊員による在日中国大使館への侵入事件で、東京地検は17日、建造物侵入などの疑いで逮捕された陸自えびの駐屯地所属の3等陸尉村田晃大容疑者（23）を鑑定留置した。刑事責任能力の有無を調べる。6月16日まで。