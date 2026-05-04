カスタマイズされた特殊車両もお目見えさいたま市大宮区の鉄道博物館において「第16回けいさつ車両展」が2026年5月30日(土)、同施設館外にある鉄道博物館プロムナードおよび駐車場にて開催されます。パトカーや白バイをはじめとする各種警察車両が展示されるほか、一部車両は体験乗車ができます。また、警察音楽隊のポリス・コンサート、交通安全教室や、サイバーセキュリティについての講談なども合わせて行われる予定です。【