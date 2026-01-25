「年収1億円超え」を公表している人気コスプレイヤー・えなこ（32）が25日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身が「二次創作でがっぽり稼いでいる」と受け止められるような投稿をしたユーザーに苦言を呈した。

一部ユーザーが「えなこは二次創作で莫大な資産を築いている」といった投稿をした件について、えなこは「コミケで出している写真集は一次創作(私のオリジナル)です。版権コスプレの写真集は全て許諾を得た上で出版社から出ております」と強調する。

「営利を伴う場所(テレビなど)で版権コスプレをする際は版元様に許諾をいただいてますが 基本オリジナル衣装で出演しています。名前出すなら調べてください」と苦言を呈していた。

また「『私が二次創作でがっぽり稼いでいる』と受け取れるポストだったため・コミケの写真集は一次創作(二次創作ではない)・版権コスプレの写真集は許諾を得た上で出版社から出てる(二次創作ではない、版元に利益入っている)・営利を伴う場所で版権コスプレをする際は版元様に許諾をいただいてます(勝手に版権コスプレを使って営利活動していない)という説明をさせていただきました」とし「アニメなどの作品、コスプレという文化のおかげで今の私がいるということは重々理解しております」とつづっていた。