人気コスプレイヤーのえなこが25日、自身のXを更新。「今日は妹の結婚式に行ってきました〜！！」と報告した。【写真】幸せすぎる！えなこ、振袖姿で「妹の結婚式」えなこは、写真を添えて「小さい頃からお世話になっている熱田神宮で2人の幸せな姿が見れる日が来るとは…。兄弟いとこの中で1番最初の結婚だったこともあって、えなこ親族は泣きまくっていた笑。そして私は未婚なので、妹が選んでくれた振袖を着させてもらいま