″色っぽい″えなこ--えなこさんがＦＲＩＤＡＹの表紙を飾るのは１年ぶりです！「都内のスタジオで撮影したんですが、広いオープンキッチンや木で作られた浴槽がある素敵な場所でした。すごくおしゃれだったので、カメラを向けられるたびに″いい作品にしたいな″と気持ちが高まっていきましたね。普段は明るい表情で撮影に臨むことが多いんですけど、今回は大人っぽさやラグジュアリーがテーマ。今までとは違う、少し色気のある表