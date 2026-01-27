年収1億円超えを公表するトップコスプレイヤー・えなこが、1月25日更新の自身のXで、あるユーザーからの投稿を断固否定したことが話題となっている。【写真】「誰かわからなかった」ネット騒然のえなこの“すっぴん”姿版権コスプレの収益化疑惑を完全否定彼女が疑義を呈したのは、「えなこは二次創作で莫大な資産を築いている」といった一部ユーザーの投稿だった。「えなこさんは同25日、この投稿を引用リポストしたうえで、