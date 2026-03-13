人気コスプレイヤー・えなこが、ケンタッキーフライドチキンの公式アンバサダーに就任した。グラビアやテレビだけでなく、企業コラボでも存在感を強めてきた彼女だが、今回は「コスプレ文化」と「ファストフード」という一見離れた領域の接点としても注目を集めている。えなこを起用したSNS時代の広告戦略とは。 【画像】都内の超穴場スポットでケンタをほおばる、えなこ 「ファストフード」と「