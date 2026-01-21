この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

11月のレインズ速報データが発表され、首都圏の不動産市場に興味深い変化が見られました。東京23区の不動産価格高騰を受け、購入者の目が周辺3県（埼玉・千葉・神奈川）へと向いていることが、数字から明らかになりました。

今回は、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本さんと、同社のエージェント佐藤さんが、最新データをもとに「脱・東京」の動きとその背景について解説します。

◾️首都圏全体では取引件数が増加

まず、首都圏全体の中古マンション・中古戸建て市場の動きを見てみましょう。

• 中古マンション： 成約件数は4,435件（前年同月比38.3%増）、平米単価は82.22万円（同3.5%増）。

• 中古戸建て： 成約件数は1,932件（同53.1%増）、平均価格は4,002万円（同2.7%増）。

「マンションも戸建ても、取引件数は大幅に増えていますが、価格の上昇幅は以前に比べて少し落ち着いてきた印象です」（山本さん）

◾️「23区」よりも「周辺3県」がアツい！

エリア別に見てみると、その傾向はより顕著になります。東京23区の成約件数も増えてはいますが、周辺3県の伸び率はそれを大きく上回っています。

【中古マンション成約件数（前年同月比）】

• 東京23区： 26.0%増

• 埼玉県： 67.4%増

• 千葉県： 44.4%増

• 神奈川県： 51.8%増

「都心部の価格が高騰しすぎているため、埼玉県、千葉県、神奈川県へとニーズが移っていることがデータにはっきりと表れています」（山本さん）

中古戸建てにおいても同様で、埼玉・千葉・神奈川はいずれも40～60%台の増加率を記録しており、「セカンドベスト」として郊外エリアを選ぶ動きが加速しています。



◾️価格は「23区上昇、周辺県は横ばい」

取引件数が急増している周辺3県ですが、価格についてはまだ大きな上昇は見られません。

• 東京23区： マンション平米単価は11.2%増、戸建て価格は13.6%増と依然として上昇中。

• 周辺3県： マンションは微増、戸建ては横ばい～微減。

「需要が増えれば価格も上がるのが市場の原理ですが、現時点では周辺3県の価格はまだ追いついていません。しかし、今後人気が高まれば価格上昇局面に入る可能性もゼロではありません」（佐藤さん）

◾️現場の肌感覚は？

実際の売買現場でも、このデータとリンクするような動きが見られるといいます。

• 売却： 「相場が崩れる前に売り抜けたい」という投機的な動きは減り、住み替えなどの「必然性のある売却」が中心に。在庫件数はマンションで減少傾向にあり、競争率は高まっています。

• 購入： 予算を無理に上げるよりも、エリアを見直して「郊外の利便性の高い場所」を選ぶ人が増加。特に戸建てでは、駅から多少離れても広さと価格を重視する傾向があります。

【まとめ】

11月のデータは、購入者が「価格の天井が見えない23区」から「現実的な選択肢としての周辺3県」へとシフトしていることを如実に示しています。

これから不動産購入・売却を検討する方は、こうした「マクロな市場動向」と「ミクロな物件ごとの競合状況」の両方を見極めることが重要です。

らくだ不動産株式会社では、データ分析と現場の知見を組み合わせた戦略的なアドバイスを行っています。「今、どこを買うべき？」「売り時はいつ？」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。