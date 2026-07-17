戸建て
『戸建て』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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「第二のリビング」に憧れ中庭を作った家族たちが語る、住んでわかった後悔
アウトドア派でない家族は中庭でのプールやBBQをほぼ活用しなかったという
まいどなニュース
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人気女流雀士が31歳で八丈島に移住、家賃15万円から3万円の島暮らしへ
「このままでは壊れてしまう」と31歳で決断し家賃も間取りも大幅に改善
集英社オンライン
2026年8月5日
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3800万円で買った郊外の一戸建て、30年後の査定額が300万円に
3,800万円で買った一戸建ての査定額が300万円前後と告げられ愕然としている
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月1日
2026年7月31日
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元手10万・知識ゼロから始めたボロ家投資で年間5300万円を稼ぐ方法
8年で120戸・年間5300万円の家賃収入を得るまでの過程を詳しく解説している
みんかぶマガジン
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退職金3000万円を持つ元本部長が老後破産の危機に陥った理由
退職金3,000万円を含む4,500万円の資産が2年で3,000万円に減少したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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TOTOから東芝製4万円の温水洗浄便座に自力交換、2週間使って実感したこと
4万1000円の「SCS-SRA7020」はウルトラファインバブルで洗浄性が高く好評
プレジデントオンライン
2026年7月30日
2026年7月28日
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手取り15万円の45歳息子と暮らす70歳母、年金18万円が消えていく家計の実態
息子の手取りは15万円で家への入金は3万円のみ、家計はギリギリの状態
プレジデントオンライン
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新築一戸建てを購入も72カ所の不具合 数え方次第では珍しくない
数字に驚くかもしれないが、数え方によっては「決して珍しくありません」と筆者
livedoor ECHOES
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月23日
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治験で治療費を抑えた51歳妻、夫の死後に500万円の請求が届く
治験参加で治療費負担を軽減した51歳男性の遺族が、葬儀等で計500万円を負担したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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配偶者が先立つと年金が月10万円減る、老後の家計を守る固定費見直し術
配偶者が先立つと年金収入が激減するため、固定費の見直しが重要とのこと
プレジデントオンライン
2026年7月21日
2026年7月20日
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築25年の中古戸建て、修繕費500万円をプロの技で大幅に抑える方法
外回り約200万円・水回りと機械類約300万円の計500万円が想定されるという
livedoor ECHOES
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20万円の最新エアコン購入前に、数千円のスマートリモコンという選択肢
10年以上使用かつ電気代が高い場合のみ省エネモデルへの切り替えが有効とのこと
プレジデントオンライン