美智子さまの「お手振り拒否」は雅子さまへのサインだった！…騒動に隠された「知られざる真意」とは

美智子さまがお手振りをされない！

毎年1月2日に行われる新年一般参賀。天皇・皇后両陛下をはじめとした皇族方が皇居・宮殿のバルコニーにお出ましになる。この一般参賀で近年、上皇后・美智子さまが「お手振りをされない」という変化が注目されている。

「美智子さまは集まった国民に、軽く会釈などをされていましたが、お手を振ることはありませんでした」（皇室事情に詳しいジャーナリスト）

そのため、SNS上では「あるウワサ」が散見されるようになったのだ。

「『愛子さまやほかの皇族方を困らせるために美智子さまはお手振りをされない。実は不仲だ』というような内容の投稿です。実際、美智子さまがお手振りをされないことで、愛子さまやほかの女性皇族方が戸惑っていた場面はありました。しかし、美智子さまに悪意があったり、関係が険悪だったり、そういう事情があるわけではないのです」（前出・皇室事情に詳しいジャーナリスト）

皇室研究を続ける名古屋大学の河西秀哉准教授は「そもそもお手振りをすること自体が皇族の義務ではないんです」と説明する。

一般参賀など、これまでの皇室行事や公務を振り返ったとき、お手振りをされていない皇族方が少なくないことも確認できる。しかし、近年、「お手振りは当たり前」という定着したイメージにより、美智子さまがお手振りを控えられたことが注目を集める結果になったのだ。

「お手振りのやり方や、順番に厳格な決まりはありません。ただし、皇室には今もなお重んじられる秩序や上下関係が存在します。とりわけ、天皇・皇后両陛下がお手振りをされていなかったら、ほかの皇族方は率先して手を振ることは控えられるのが通例です。

しかし、今回、天皇陛下と雅子さまはお手振りを始めていらっしゃった。両陛下に続く形であれば、基本的にはどなたが振っても差支えはないものと考えられます」（前出・皇室事情に詳しいジャーナリスト）

昔からお手振りをしていたわけではない

皇族方が判断するのは、あくまでも天皇・皇后両陛下。そのため、美智子さまがお手振りを控えられたから、といって、ほかの皇族方までがお手振りを控えなければならないわけではないという。混乱が生じたのは、立ち位置の問題で雅子さまのお手振りが「確認できなかったこと」が原因とみられる。

一般参賀では両陛下を中心に、上皇ご夫妻と秋篠宮ご一家がその両隣につかれた。愛子さまらほかの皇族方は上皇ご夫妻を挟んでいるため、両陛下とは距離がある。美智子さまがお手振りを控えられたことで、「雅子さまも振っていないのでは」と誤認してもおかしくはない状況だった。

「美智子さまが『今日、お手振りはしません』などと、わざわざ宣言されて一般参賀に臨むことはありえません。そのため、皇族方の間でコミュニケーションに行き違いがあったのでしょう。ただ、ベテランの女性皇族方は状況を察し、率先してお手振りをされたことで、愛子さまも安心してお手振りができたのです」（同前）

そもそも、「お手振り」という所作自体、歴史的にあいまいなものだ。前出・河西准教授は次のように指摘する。

「昔の写真や記録などを見ても、皇族方が必ずお手振りをされていらっしゃったわけではないんです。ここ最近は全体的に振られる機会が多かったため、『お手振りをされることが当然』と国民が受け止められるようになった」

象徴天皇制に伴い始まった

皇族方による本格的なお手振りが始まったのは、戦後のことだとされる。まず、前提として戦前の皇室は現在とでは状況が大きく異なる。

天皇陛下は大元帥として日本軍全体を統制する最高司令官であり、国民の前に出られる機会は極めて限定的だった。さらにその姿を直接拝すること自体がタブー視されていたのだ。軍人や国民の歓呼に応えらえる際も、現在のお手振りではなく、手のひらを顔の高さまで掲げる敬礼に近い所作を用いていたという。現在のような柔らかく親しみのある、お手振りはほとんど見られない。

それが戦後になると、皇后や女性皇族らを中心に手を軽く振って国民に応じる機会が自然発生的に増え、現在のようなお手振りになったようだ。

象徴天皇制への移行に伴い、軍国主義を連想させる、かつての敬礼のような所作とは一線を画し、穏やかに手を振って国民に応えるお手振りへと形が変化したのだろう。それは権威の象徴から、より国民に寄り添い、親しまれる皇室へと歩みを進めた歴史的な転換でもあった。

そして、お手振りが完全に定着したのは2000年代前半になってから。

美智子さまの深い配慮

「皇太子ご一家に対するバッシングがあったころです。『雅子さまや愛子さまが公の場でお手振りをされない』という批判記事が残されています。この頃には皇族がお手振りをするのは当然、という認識が国民の中で定着していたのでしょう」（前出・河西准教授）

つまり、国民は皇族方のお手振りに対し、過剰反応を示すようになったのだ。こうした流れは今日まで続き、その批判の矛先は美智子さまに向けられた。

では、美智子さまはなぜお手振りをされないのか。

元宮内庁関係者は「大腿骨の骨折の予後や末梢神経のしびれなど、健康不安以上に雅子さまへの深い配慮があるのです」と話す。

「上皇ご夫妻、とくに美智子さまは『もう自分たちの時代ではない。目立ったら良くない』との思いからお手振りを控えられているようです。

現在でも上皇ご夫妻の人気は依然として高いまま。そのため、ご自身たちが率先して手を振ると、どうしてもそこに目がいってしまう。美智子さまは『それはよくないこと』と、積極的にお手振りを控えられたのです」（前出・元宮内庁関係者）

実は2020年、令和2年の新年一般参賀で、美智子さまの気遣いがすでにみられていた。

「天皇陛下よりも先に上皇陛下がお手を振ろうとしたのを美智子さまが止めたんです。上皇陛下が退位された最初の一般参賀。美智子さまは『二重権威』にならないよう、自分たちが天皇・皇后両陛下よりも目立たないよう、ご配慮されていたのです」（同前）

その後、コロナ禍を経て一般参賀は2023年に再開するも、美智子のお手振りは以前と比べて控えめになった。翌24年は上皇陛下の体調を気遣い、さらにご自身の健康問題を抱えた昨年はついに会釈のみになったのだ。

雅子さまの時代であるというメッセージ

こうした美智子さまの一連の行動について、前出の元宮内庁関係者は「美智子さまらしさでもある」と話す。

「長年、美智子さまを見られている方なら、この美智子の行動にピンとくるでしょう。美智子さまは、初の民間出身皇后となられたことで、国民に自分がどう見えるのか、どう見せていくかを研究されてきました。そのお立場を誰よりも理解されており、先のさらにその先まで読むことで知られています。

『お手振りを控える』ということは、『雅子さまの時代である』ということを国民に伝えたいのです」（同前）

つまり、時代が変わったことを示す美智子さまからの「無言のメッセージ」なのだ。

「ただし、美智子さまがお手振りを控えられるのは一般参賀や公式行事など、雅子さまが同席される場所においてです。雅子さまを差し置いて、私が前に出るわけにはいかない、という意思表示。ですので、お出かけやご静養などで国民の前に出られるときは、手を振って返してくださることはあると思いますよ」（同前）

そこまでするなら、「わざわざ公式の場に出てこなくてもいいのではないか」という批判的な声もあるが、前出の皇室事情に詳しいジャーナリストはこう説明する。

「退位、というのは近代天皇制の中では前例がありません。そのため、上皇ご夫妻も皇室を構成する一員であり、公費で生活が賄われている以上、定期的に国民の前に姿を現す必要があります。ですから、上皇ご夫妻はご自身の立ち振る舞いには誰よりも葛藤を覚えていらっしゃるのです」

来月、66歳のお誕生日を迎えられる天皇陛下。例年通りであれば上皇ご夫妻の誕生日参賀へのご出席はない。美智子さまが選んだ「振らない」という選択。その気遣いこそ、これからの皇室を支える静かな要になるのだろう。

関連記事『新年一般参賀、悠仁さまの「デビュー」を吹き飛ばす「愛子さまファースト」のうねり…世界からも絶賛される理由』をさらに読む

【こちらも読む】新年一般参賀、悠仁さまの「デビュー」を吹き飛ばす「愛子さまファースト」のうねり…世界からも絶賛される理由