“優しいおばあちゃん”として知られる美智子さま。だが、そのイメージとは異なる一面を指摘する声も、皇室関係者のあいだではたびたび聞かれる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）息子である徳仁天皇との関係をめぐっては、幼少期の成育環境を示す具体的な証言も残る。「母の前では緊張した様子が見られる」という指摘も、その一つだ。本稿では、ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」