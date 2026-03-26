3月25日から1泊2日で、岩手県と宮城県を訪問される予定だった天皇ご一家。だが24日に、ご訪問が延期されることが発表された。「天皇陛下は風邪の症状があり、20日に執り行われた宮中祭祀『春季皇霊祭』を欠席されていました。また雅子さまもせきと微熱の症状があり、行事への出席をとりやめられていたのです。24日になっても天皇皇后両陛下に引き続き風邪の症状があり、せきが続いていたことから、東北ご訪問は今後に延期されるこ