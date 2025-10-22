10月20日に誕生日を迎え、91歳となられた上皇后美智子さま。常に上皇さまを支えながら慎ましい日々を送られている。【写真】初孫である眞子さんへ思いを寄せる美智子さま美智子さまのご活動「今年は上皇さまのご体調が優れない日もあってか、例年よりもお出ましが少ない印象です。1月は新年一般参賀に臨まれ、2月は上皇さまと葛西臨海公園で満開のスイセンを、4月は学習院大学でリニューアルされたばかりの博物館展示をご覧にな