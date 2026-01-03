1月2日、皇居で新年一般参賀が行われた。晴天に恵まれた皇居には、午前と午後合わせて約6万人が訪れ、新春を祝う大きな歓声に包まれました。【写真】雅子さま、愛子さまによるエレガントなブルーの親子リンクコーデ雅子さま、愛子さま、佳子さまによるブルーのグラデーションも午前10時10分頃、天皇皇后両陛下をはじめとする皇族方が宮殿のベランダに姿を見せられた。天皇陛下はマイクを前に、《新しい年をこうして一緒に祝