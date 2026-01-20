ロシアフィギュアスケート界の名伯楽が、欧州選手権女子のレベルに不満をのぞかせている。

同大会の女子はニーナ・ペトロキナ（エストニア）が自己ベストの合計２１６・１４点で２連覇を達成。ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が１９１・２６点で２位、ララ・ナキ・グットマン（イタリア）が１８６・８７点で３位だった。

浅田真央らを指導したタラソワ氏は、ロシアメディア「マッチＴＶ」で欧州選手権のパフォーマンスについて解説。「ニーナ・ペトロキナはショートプログラム（ＳＰ）もフリーも完璧だった。ルナ・ヘンドリックスはミスもあったし、あのスケートスタイルは好きではない。５位だったアナスタシヤ・グバノワ（ジョージア）は美しく滑ったが、ＳＰは改善が必要。なぜ（１１位発進だった）ＳＰがあんなにひどい滑りだったのか理解できない」と語った。

その上で高難度ジャンプに挑戦しないスケーターの姿勢を疑問視。「ロシア選手権では多くのスケーターが４回転ジャンプを跳んでいる。これは進歩であり、プログラムの構成には影響しない」との見解を示し「２５年前もこんなスケートをしていたのに、今も同じようなスケートをしている。進歩が見られない。３回転―３回転のコンビネーションジャンプを着氷できたのも数人だけだ。技術レベルが低いのだと思う」と言い切った。

この現状をタラソワ氏は「不思議だ」と首をかしげたが、ストレスが相当溜まっているようだ。