NHKが15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、宝塚歌劇団の公演放送について見解を示した。以前はBSなどで同歌劇団の舞台を中継するなど、関連番組を放送していた。ところが、2023年秋、同歌劇団の中で問題が発覚し、それ以降NHKでの舞台中継が行われていない。放送の再開などについて質問を受けた山名啓雄副会長・メディア総局長は「宝塚歌劇団内のトラブルがございまして、いまのところ、NHKで宝塚