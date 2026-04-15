アメリカがイランに提案したウラン濃縮活動の「20年間の停止」について、トランプ大統領は「20年という期間は気に入らない」と不満を示しました。複数のアメリカメディアによると、パキスタンで開かれたイランとの戦闘終結をめぐる協議の場で、アメリカはイランに対しウラン濃縮活動の「20年間の停止」を提案したということです。これについてトランプ大統領は14日、ニューヨークポストの取材に対し、「私はイランに核兵器の保有は