ABSチャレンジ失敗翌日…韓国紙は「度を越した冷遇」と批判米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地メッツ戦に4-0で快勝した。一方で韓国メディアが注目しているのが、27歳キム・ヘソン内野手に出番がなかったこと。前日、ABSチャレンジに失敗したことでデーブ・ロバーツ監督が厳しい言葉を残しており「そんなに大きな罪なのか」「度を越した冷遇」と批判的だ。発端は12日（同13日）のレンジャーズ戦で、3回にキ