ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕

ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕する。18日には千葉・ららアリーナ 東京ベイでTEAM JAPANの結団式と壮行会が行われ、日本代表選手団の一部と日本オリンピック委員会（JOC）の役員らが出席。今季限りでの引退を表明しているフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）は、旗手代行として決意表明。最後の五輪を前に、TEAM JAPANの“雰囲気づくり”でも活躍を見せた。

結団式、大役の旗手代行を務めた坂本はユニークな決意表明を述べた。

TEAM JAPANには情報交換・共有を目的に利用できるデジタルプラットフォームがある。これに触れ「私は多くの方からお笑いキャラとして呼ばれていますが、このプラットフォームを活用し、私の明朗快活、天真爛漫なコメントを投稿し、チームジャパンを心を一つに盛り上げていきたい」と笑顔で意気込んだ。

その後の壮行会には歌手の中島健人が登場。TEAM JAPANの公式応援ソング「結唱」を初披露すると、坂本は「歌詞が自分の今までやってきたことと重なる部分がすごく多い」と感激。さらには「セクシーサンキュー！」と中島の決め台詞を唱えるなど、会場を大いに盛り上げた。

坂本らしさが炸裂したこの日、会見では「場を盛り上げるのは私の得意分野でもあるので」とお茶目にニヤリ。「今日の壮行会もみんなで一致団結できたんじゃないかな」と、役割を全うできた手応えも表現した。

初出場で個人6位だった18年の平昌大会、団体銀、個人銅と2つのメダルを獲得した22年の北京大会に続く3度目の五輪出場。前回はコロナ禍の影響が残る中での大会だった。この日は華々しい演奏などでも勇気づけられ「4年前より、はるかに盛り上がっているなっていう雰囲気を味わえた」と感慨深げに語った。

「私たち選手も、これからさらに頑張っていこうっていう気持ちがどんどん高まってきているので、すごくありがたい環境だなと思いました」

開幕まで3週間を切り、応援からパワーを受け取った坂本。「自分の力を最大限に発揮できるように頑張りたい」。25歳、日本フィギュア界のエースはイタリアの地で有終の美を飾る。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）