Åà·ë¤·¤¿¸Ð¤¬³ä¤ì¤Æ»³Ì®¤Î¤è¤¦¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤ë¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ö¿ÀÍÍ¤¬Êâ¤¤¤¿À×¡×¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÄ¹Ìî¸©¤Î¿ÛË¬¸Ð¤Ç¤Ï¡¢580Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ÎµÏ¿¤¬Â³¤±¤é¤ì¡¢º£¤âÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Ç¤Ï¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤«¤é¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Ë»Ä¤ëÅÁÀâ¤È¿®¶Ä¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤È¤Ï¡©¸Ð¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿ÀÈë¤Î¼«Á³¸½¾Ý
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡Ê¤ª¤ß¤ï¤¿¤ê¡Ë¤È¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´ÌÌ·ëÉ¹¤·¤¿¸Ð¤Ç¡¢¸ÐÌÌ¤ÎÉ¹¤¬³ä¤ì¤Æ»³Ì®¤Î¤è¤¦¤Ë¤»¤ê¾å¤¬¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¡Ö¥´¥´¥´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÍÁ³É¹¤¬¤»¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ÀÈëÅª¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¸÷·Ê¤«¤é¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ö¿ÀÍÍ¤¬Êâ¤¤¤¿À×¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¿ÛË¬¸Ð¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶þ¼ÐÏ©¸Ð¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¹â¤µ2m¡¦Ä¹¤µ10km¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢»³Ãæ¸Ð¡Ê»³Íü¸©¡Ë¤ä¾¾¸¶¸Ð¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤ì¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÎ¤«¤é¤½¤Î¸½¾Ý¤ÈÅÁÀâ¡¦ÅÁÅý¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê
¿ÛË¬¸Ð¤ËÅÁ¤ï¤ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ÎÅÁÀâ¡Ã580Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯µÏ¿¤È¿À»ö
¿ÛË¬ÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¿ÛË¬Âç¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î¿ÛË¬¸Ð¤Ë¸½¤ì¤ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÛË¬¤Î¿®¶Ä¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¿ÛË¬¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸æ¿ÀÅÏ¤ê¡×¤Ï¡¢¿ÛË¬Âç¼Ò¾å¼Ò¤ÎÃË¿À¡¦·ú¸æÌ¾Êý¿À¡Ê¥¿¥±¥ß¥Ê¥«¥¿¥Î¥«¥ß¡Ë¤¬²¼¼Ò¤Î½÷¿À¡¦È¬ºäÅáÇä¿À¡Ê¥ä¥µ¥«¥È¥á¥Î¥«¥ß¡Ë¤Î¤â¤È¤ØÄÌ¤Ã¤¿Æ»¶Ú¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î½Ð¸½¤ÎµÏ¿¤¬¡¢¼¼Ä®»þÂå¤Î1443Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î580Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«Á³´ÑÂ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Îã¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ÎµÏ¿¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿À»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÛË¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÈ¬Ñû¡Ê¤ä¤Ä¤ë¤®¡Ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢¾®´¨¡Ê1·î5Æüº¢¡Ë¤«¤éÀáÊ¬¡Ê2·î3Æüº¢¡Ë¤ÎÌó1¥ö·î´Ö¡¢µÜ»Ê¤È»á»ÒÁíÂå¤é¤¬¡¢¸ÐÌÌ¤òËèÆü´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇÒ´Ñ¼°¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÒ´Ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î³ÎÇ§¡¦Ç§Äê¡¦¤ªã±¤¤¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉ¹¤Î³ä¤ìÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÇÀºîÊª¤Î½ÐÍè¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ÎµÈ¶§¤Ê¤É¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢É¹¤Î¶Ú¤¬1ËÜ¤Ç¤Ï¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤ËÆî´ß¤«¤éËÌ´ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö°ì¤Î¸æÅÏ¤ê¡×¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±Êý¸þ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÆó¤Î¸æÅÏ¤ê¡×¡¢¤½¤ì¤é¤ËÄ¾¸ò¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡Öº´µ×¤Î¸æÅÏ¤ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î3ËÜ¤Î¶Ú¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿À»ö¤Ï¡¢¿ÛË¬»Ô¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î´ÑÂ¬¤ä¿À»ö¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¿ÛË¬»Ô¤ÎÈ¬Ñû¿À¼Ò
²Ê³Ø¤Ç²òÀâ¡Ã¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß
¿ÀÍÍ¤Î¡ÖÎø¤ÎÄÌ¤¤Ï©¡×¤È¤â¿ò¤á¤é¤ì¤ë¿ÀÈëÅª¤Ê¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢É¹¤¬µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤È¼ý½Ì¤·¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤ÈËÄÄ¥¤¹¤ëÀ¼Á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ì¤ó¤Ç¿¤Ó¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¸Ð¤¬Á´ÌÌ·ëÉ¹¤·¤ÆÉ¹¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Ìë´Ö¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢É¹¤¬½Ì¤ó¤Ç³ä¤ì¤Þ¤¹¡£
£³ä¤ìÌÜ¤Ë¸Ð¿å¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÇö¤¤É¹¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ÆüÃæ¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÉ¹¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Çö¤¤É¹¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÛË¬¸Ð¤Î¾ì¹ç¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢-10¡îÁ°¸å¤ÎÆü¤¬1½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2¡¢3ÆüÄã²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢É¹¤Î¸ü¤ß¤¬¤¿¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î½Ð¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì»þÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß
¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë?¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï
¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï¡¢Ìó100Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸½¤·¤Ê¤¤Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤íÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤¬Ä¹Â³¤¤»¤º¡¢½Ð¸½¤·¤Ê¤¤Ç¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯°Ê¹ß¤Ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2018Ç¯¤Î¤ß¤Ç¡¢2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¸½¤·¤Ê¤¤Ç¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¸ÐÌÌ¤ÎÉ¹¤Ë¾®¤µ¤Ê¶Ú¤¬¤Ç¤¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½Ð¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÛË¬¸Ð¤Ç¤Ï¡¢¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤¬½Ð¸½¤·¤Ê¤¤Ç¯¤ò¡ÖÌÀ¤±¤Î³¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´ü´Ö¡ÖÌÀ¤±¤Î³¤¡×¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢600Ç¯¶á¤¤µÏ¿¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾å¤Î¿Þ¡Ê±¦¡Ë¤Ï¡¢1900Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢10Ç¯¤´¤È¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤êÈ¯À¸Ç¯¿ô¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë1990Ç¯Âå¤«¤éÂç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÛË¬¤Îµ¤²¹¥Ç¡¼¥¿¡Êº¸¿Þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÑÂ¬³«»Ï°Ê¹ß¤Î1945Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¤²¹¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤äÅÔ»Ô²½¤Ë¤è¤ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê½Ð¸½Ç¯¿ô¡Ê±¦¡Ë¤È¿ÛË¬¤Î1·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇÄãµ¤²¹¤ÎÄ¹´üÊÑ²½¡Êº¸¡Ë
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
Èó¾ï¤Ëµ©¤Ê¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¿ÛË¬¸Ð¤Î¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê½àÈ÷¡Ë¡ä
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤Ï¡¢1Æü2Æü¤ÎÄã²¹¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÌÌ·ëÉ¹¤¬¿ôÆüÂ³¤¤¤Æ¤«¤é½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤«¤é¤Î´Ñ¾Þ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¼¤Ò¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬-10¡î°Ê²¼¤ÎÆü¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢Á´ÌÌ·ëÉ¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿ÛË¬¸Ð¼þÊÕ¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¦¿ÛË¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¡ÊËèÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é²èÁü¤ò·ÇºÜ¡Ë
¡ã¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ä
¡¦ËÉ´¨ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
°ÊÁ°¤Û¤ÉÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ÛË¬¤ÎÅß¤Ï¤È¤Æ¤â´¨¤¤¤Ç¤¹¡£É¸¹â¤äÃÏ·Á¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÎÄ¹Ìî»Ô¤ä¾¾ËÜ»Ô¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¯¡¢Ä¹Ìî¸©Ì±¤Ç¤â¡Ö¿ÛË¬¤ÎÅß¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦É¹¤Î¾å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤
´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÉ¹¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¹¤Î¸ü¤µ¤Ë¤Ï¥à¥é¤¬¤¢¤ê¡¢Çö¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ä¤ì¤ÆÍî¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ð´ß¤ËÂÇ¤Á´ó¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤«¤é´Ñ¾Þ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ö¤Ï¡¢É¬¤ºÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤ò¡£Ï©¾åÃó¼Ö¤âNG
¿ÛË¬¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÀÑÀã¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¾¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤¿¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ½Æ»¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÇÍè¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï©¾åÃó¼Ö¤ò¤·¤Æ¤Î´Ñ¾Þ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤ËÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¼þÊÕ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨ÎäÃÏÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸æ¿ÀÅÏ¤ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦Ãí°ÕÅÀ
