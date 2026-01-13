¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸÷·Ê¤ËÁûÁ³¡ÖÆüËÜ¤¯¤é¤¤¤À¤í¡×¡ÖÉô³è¤Ë¡Ä¡×¡¡¸½ÃÏ¤É¤è¤á¤¯¡È60142¡É¤Î¶Ã°ÛÅªµÏ¿
MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·è¾¡
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ï12Æü¡¢Åìµþ¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬3-0¤Ç¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤òËä¤á¤¿Âç´Ñ½°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¶Á¤¯¤È¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë´¿´î¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£3-0´°¾¡¤Ç½éÍ¥¾¡¡£»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅß2´§¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸¤ÎÄº¾å·èÀï¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6Ëü142¿Í¡£´ÑµÒ¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤â¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡Ö6Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ï¡×¡Ö¹ñÎ©¤Ï6Ëü¿Í¤«¡¼¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤À¤Ê¡×¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉô³è¤Ë6Ëü¿Í¤Ã¤ÆÁ´¶¥µ»¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©À¨¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬6Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¼¡×¡Ö´ÑµÒ¡¢6Ëü¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡ª¡©¡¡¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉô³è´Ñ¤Ë6Ëü¿Í¤¯¤ë¤ÎÆüËÜ¤¯¤é¤¤¤À¤í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«6Ëü¿Í¤â´ÑµÒ¤¬Æþ¤ë¤È¤Ï¡¢ÂåÉ½Àï¤ß¤¿¤¤¤ä¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂåºÇÂ¿µÏ¿¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç²ñ·è¾¡¤Î5Ëü8347¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
