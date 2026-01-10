3月に世界大学クロスカントリー選手権

日本学生陸上競技連合は9日、3月14日にイタリア・カッシーノで開催される世界大学クロスカントリー選手権の代表選手を発表。今月2、3日の第102回箱根駅伝で活躍したランナーが名を連ね、ファンからは歓喜の声が上がった。

世界大学クロスカントリー選手権の男子代表となったのは、国学院大の野中恒亨（3年）、中央大の藤田大智（3年）、本間颯（3年）、青学大の折田壮太（2年）の4人だ。

いずれも今年の箱根駅伝で活躍。野中はコースに小型犬が乱入するアクシデントにも負けず3区で区間3位。藤田は1区で従来の区間記録を上回るタイムで区間2位となり、本間は3区で区間賞を獲得した。折田は10区で青学大3連覇のゴールテープを切った。

世界に挑むメンバーにX上の駅伝ファンからは歓喜の声が上がる。

「世界大学クロカンレース、期待あふれる顔ぶれ」

「あ、折田くんが選ばれている！」

「中大から2人！」

「野中くん日の丸！！ ヒロミチノナカが世界に」

「熱すぎる！！」

女子は名城大の細見芽生（1年）、橋本和叶（1年）、東北福祉大の村山愛美沙（3年）、立教大の小川陽香（3年）が代表に選ばれた。



（THE ANSWER編集部）