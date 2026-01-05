¡ÚÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ûºë¶ÌÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤È¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡ª ¡ÖStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea¡×
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´¤ÈÇò¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç½é½Õ¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª
ÅÔ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Á³Ë¤«¤ÊÉÊÀî¶è¡¦¸æÅÂ»³¤Ç¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¡£
2026Ç¯¤Î¿·½Õ¤Ï¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·ÉÊ¼ï¤¤¤Á¤´¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤È¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥«¥«¥ª¥Ð¥¿¡¼¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤ÎÊ´Æý¤òÍÑ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Û¥ï¥¤¥È ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£
¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤È¤Ï¡¢2023Ç¯Åß¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÎ®ÄÌ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¤ÆºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥Á¥´¹¥¤¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢ºë¶Ì¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·ÉÊ¼ï¡£
ÂçÎ³¤Ç¹â¤¤ÅüÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢³ú¤à¤Û¤É¤ËË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÃæ¤Î²ÌÆù¤È¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉ½ÌÌ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥ë¥È¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Á¥´¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿8ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¥¤¥Á¥´¤È¤ÎÁêÀ¤ò¸«¶Ë¤áÁÇºà¤«¤é¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢Åß¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î4ÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ìÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸æÅÂ»³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥¤¥Á¥´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´¤È¤¤á¤¯¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AFTERNOON TEA MENU
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡ã¾åÃÊ¡ä
¡¦¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥Ñ¥Õ¥§
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¡¦¥ì¥â¥ó¥¸¥å¥ì¡¦¹ÈÃã¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¦¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡¢Çò¤ÈÀÖ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£
¡¦¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²ÄÎù¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿°ìÉÊ¡£
¡¦¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¤Î¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¤òÌÏ¤·¤¿·Á¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤¬¡£
¡ã²¼ÃÊ¡ä
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥Ö¥ì
¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥ì¥µ¥ó¥É¡£
¡¦¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤ÎÈþ¤·¤¤ÃÇÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÄêÈÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£
¡¦¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤Î¥¿¥ë¥È
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥È¡£
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡¡¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ëÅº¤¨
ÍñÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦Ê´¤ÎÇÛ¹ç¤«¤é¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¡Ê¥¸¥ã¥à¡¦¥½¡¼¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¡Ú·Ú¿©¡Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ë¡Û
¡¦¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¥»¥í¥ê¥é¥Ö¤Î¥à¡¼¥¹
¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¥»¥í¥ê¥é¥Ö¤Ç¹ÈÇò¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤È¥¤¥¯¥é¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡¦¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
¥¢¥µ¥ê¤ä¶Ì¥Í¥®¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¡£
¡¦¥Ý¥Æ¥È¥Ë¥ç¥Ã¥¤Î¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¥°¥é¥¿¥ó
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Ë¥ç¥Ã¥¤Ë¡¢¥¨¥Ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¡£
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
Ë§½æ¤Ê¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¡Ú¹ÈÃã¤Þ¤¿¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡Û
¢¨ÌÃÊÁÊÑ¹¹¡¦¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³
¡¦¡ÖTWG Tea¡× ¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó8¼ï¡¡
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó5¼ï
¢£Åìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖStrawberry ¡ß White Chocolate Afternoon Tea¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî4-7-36
¾ì½ê¡§Lounge¡õDining G¡Ê¡ÖÅìµþ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡×1F¡Ë
TEL¡§03-5488-3929¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡Ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ê2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡Ë
»þ´Ö¡§¡13»þ¡Á¡¿¢15»þ30Ê¬¡Á¡¡¡Ê³Æ2»þ´ÖÀ©¡Ë
ÎÁ¶â¡§7500±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
