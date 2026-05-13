アメリカ合衆国サウスカロライナ州出身のプロ野球選手。1986年12月5日生まれ。左投両打。読売ジャイアンツ所属。愛称はモアケイ、スモーキー。
最上級Zグレード（PHEV・2WD）は464万5300円で、出力223馬力を発揮する
くるまのニュース
「Z"Adventure"」はZグレードベースでアウトドアテイストを強調した仕様
白バイ隊員がシャコタン状態かつフルスモの黒い高級セダンを取り締まったとのこと
発売約1か月でGR SPORTは受注停止、納期は2027年以降になるとのこと
冷凍うどんと「シャウエッセン（パウ辛）」を使う韓国風旨辛うどんで
オリコンニュース
足回りやボディカラー拡充が中心で、60周年記念特別仕様車は343万8000円となる
特別仕様「ラギッドベンチャー」はギア感を強調した専用デザインと実用装備が充実している
新色追加や安全機能強化に加え、特別仕様車2種が新たに設定された
カローラ60周年記念第3弾として特別仕様車「Z Adventure」が追加され
60周年記念の特別仕様車Z「Adventure」はアウトドア感を強調したデザインで登場
モデルイヤー9年目の改良で18インチホイールの標準装備化や新色を追加し装備を充実化
都内販売店では300〜400台の予約が入り、納期は2027年頃になる見込みとのこと
糖度14%以上のマスクメロン使用で1ピース1900円超のケーキが食べ放題となる
東京バーゲンマニア
ABEMA TIMES
約3600万円のベントレーとされ「チャリ買う感覚」で高級車を買うとの見方も
週刊女性PRIME
おとなの週末Web
Traicy