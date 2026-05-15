お盆休み
『お盆休み』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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愛知で19歳女性が特急列車にはねられ死亡 運転士が急ブレーキかけるも衝突
CBC NEWS
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旅先のホテルで眠れない原因は脳の防衛本能、枕はバスタオルで調整を
脳の防衛本能「ファーストナイト効果」で左脳が警戒し眠りが浅くなるという
オトナンサー
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台風15号 お盆休みに北日本を直撃する可能性…レジャー予定で柔軟対応を
台風15号は来週中頃に北日本を直撃する可能性が高まっているとのこと
tenki.jp
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お盆休み影響 東名高速道路や関越自動車道で「帰省ラッシュ」渋滞
FNNプライムオンライン
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円安影響考えず 豪遊する家庭も
TBS NEWS DIG
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日本社会に広がる「孫疲れ」祖父母の本音は「帰省してほしくない」
ロッテの調査では祖父母の54.3％が孫に「帰省して欲しくない」と回答している
プレジデントオンライン
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サービスエリアで疲れにくい食事を選ぶコツを管理栄養士が解説
SAでは定食系を選び、野菜→タンパク質→糖質の順で食べるのが望ましい
オトナンサー
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お盆休みの交通ラッシュが本格化 駅や空港で混雑、空の便で満席も
JRや高速道路の下りが利用ピークで、空の便も満席が相次いでいる
共同通信
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子や孫が帰省してくるの「しんどい」50代以上の男女のなかには複雑な本音も
週刊女性PRIME
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会食のプロが教えるお盆帰省の手土産、東京駅近で買える厳選6品
お盆の冷凍庫はすでに満杯なことが多く、アイス等の冷凍品は避けるべきとのこと
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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出前館は夏のキャンペーン「超ゴイゴイヤスー夏祭」を開始 クーポン配布
9,000店舗以上で半額販売し最大1,500円分クーポンも配布するという
食品産業新聞社
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お盆の帰省 夫婦の温度感鮮明に「なんだか日常以上に疲れた…」
既婚女性の半数以上が帰省を「日常より疲れる」と感じていることが判明し
まいどなニュース
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帰省ラッシュ開始 新幹線満席も
TBS NEWS DIG
2026年8月6日
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ダブル台風がお盆休みに影響を及ぼす恐れ 気象予報士が語る「2つの危険」
JAL・ANAは6〜8日に計557便が欠航し約8万人に影響が及んでいる
FNNプライムオンライン
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ダブル台風が発生中、太平洋側は高波に警戒・注意が必要
総降水量500ミリ前後の大雨や暴風・高波に厳重な警戒が必要とのこと
tenki.jp
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お盆帰省「予定なし」が約半数…物価高影響か、移動予約サイトの調査で判明
帰省予定なしが47.1％と最多で、物価高が帰省の足かせになっているという
まいどなニュース
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お盆の帰省で姑から食費を求められた 一般的なマナーなのか
姑から食費を求められた場合はまず夫に確認を依頼するのが角が立ちにくいとのこと
ファイナンシャルフィールド