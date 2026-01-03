フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（木曜後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送され、実業家・堀江貴文氏（53）が21年ぶりに出演。まさかの問題に「ぜってぇ分かんねえよ!」と声を上げる場面があった。

堀江氏はライブドア社長だった04年に出演し1000万円を獲得。再び全問正解を目指していたが、3問目で早速つまづいてしまった。「北海道に生息する人気の生き物『シマエナガ』はどれ?」というものだったが「ぜってぇ分かんねえよ、こんなの!」と叫ぶと、観客からは「え〜っ…」という声が上がっていた。

そこで堀江氏は“クイズ王”で知られる古川洋平氏にテレフォンで相談。古川氏が「白い鳥です!かわいい顔の白い鳥で、黒い目が丸く」と的確にアドバイスを送ると、堀江氏は「完ペキ!」とガッツポーズをみせていた。8問目で惜しくも不正解となったが「凄い番組だわ」と悔しがりながらスタジオを去っていた。

放送後、古川氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。「高校生時代にずっと見ていた番組に出られて感激でした」とし「お声がけくださった堀江さん、スタッフの皆様、ありがとうございました」と感謝の思いをつづっていた。堀江氏は、まさかの3問目で古川氏を頼ったことについて「ほんと不甲斐なくてすみませんでした！」と詫びていた。