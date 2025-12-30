È¾Æ³ÂÎ¤ÈAI¡¢¹â»ÔÌÃÊÁ¤¬³è¶·¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î³ô²ÁÇ¯´ÖÆÍîÎ¨
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬30Æü¤Þ¤È¤á¤¿Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ìÌÃÊÁ¤Î2025Ç¯¤Î³ô²ÁÇ¯´ÖÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤È¡¢Â¤Á¥¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ËÍí¤à¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼À½Â¤¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡£¶ÈÀÓ³ÈÂç´üÂÔ¤«¤éÇã¤¤¤ò½¸¤á¤¿¡£AI¼ûÍ×´üÂÔ¤«¤é¡¢4°Ì¤Ë»°°æ¶âÂ°¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¤Á¥Ê¬Ìî¤Ç¤Ï»°°æE¡õS¤¬6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¼ó°Ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÉÔÆ°»º³«È¯¤ò¹Ô¤¦µÜ±Û¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤À¤Ã¤¿¡£