米AI新興企業アンソロピックのアモデイ最高経営責任者（CEO）＝1月20日、スイス・ダボス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】人工知能（AI）開発の米新興アンソロピックのダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）は5日、ソフトウエアの欠陥を見つける能力が極めて高いとされる同社の新型AI「クロード・ミュトス」について「中国勢が半年から1年で追いつく」と述べ、企業や政府に対策を促した。米CNBCテレビが報じた。ニュー