親しみやすい対応をするよう訓練されたAIチャットボットは、不正確な回答をする傾向が強いことがわかった。 【写真】“美人化”話題の40歳イケてる台湾ゴージャス姿「AIではありません」 「オックスフォード・インターネット研究所」(OII)の研究チームが、より共感的なコミュニケーションができるよう調整された5つの主要AIシステムを分析した。4月29日にNature誌で発表されたこの調査では5