映画界で人工知能（AI）の活用が広がる中、米映画芸術科学アカデミーは2027年のアカデミー賞に向け、複数のルール変更を発表した。アカデミーは「世界中の映画製作コミュニティの声に耳を傾けている姿勢」を反映したものだと説明している。 【写真】物議を醸した「AI女優」ティリー・ノーウッド制作者に殺害予告も 新たな指針では、演技部門について「映画の正式クレジットに記載され