シアトルにいると、ここ数年でテック業界のオフィスの景色がじわじわと変わってきたことを肌で感じます。知り合いの企業でも、あちこちの部署でポジションが静かに消え、優秀だった人たちが「効率化のため」という説明とともに姿を消していきました。表向きの理由は毎回ほとんど同じです。「AIへの投資を優先するため」と。でも本当にそれだけなのか、とずっと引っかかっていました。◆「AIのせい」という便利すぎる説明2025年、ア