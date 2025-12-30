AI¤¬SF¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡½¡½¤¤¤Þ´Ñ¤ë¤Ù¤¡ÖAI¤È¿Í´Ö¡×¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è4Áª
¡¡¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡×¤È¡Ö¿Í´Ö¡×¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤Î»þÂå¤«¤é¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¤Þ¤Ç¡¢AI¤È¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡ÙºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢AI¤Ï¤â¤Ï¤äSF¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Î§Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¤Î³µÇ°¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¸ä³Ú¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·³»öÊ¬Ìî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤À°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤âÃø¤·¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë²ñÏÃ¤ä¾ðÊóÀ¸À®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¿¥¹¥¯¤Î¼Â¹Ô¤ä°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÃÎÅª¹ÔÆ°¤Ø¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÜ¤È¤¦¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢SF±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¡ÖAI¤È¿Í´Ö¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºÇ¿·ºî¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡Ù¤ÈÌ¾ºî3ËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡ØA.I.¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë
¡¡µð¾¢¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿SFÄ¶Âçºî¡ØA.I.¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê¹ÓÇÑ¤·¤¿ÃÏµå¡£¿Í´Ö¤Î¿ô¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¡É°¦¡É¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÉ×ÉØ¤ÎÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ»î¸³Åª¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÊì¤ò¿¼¤¯°¦¤·¡¢Êì¤â½ù¡¹¤Ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ø°¦¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Î»Ò¤¬ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ë¤è¤ëÌ²¤ê¤«¤é´ñÀ×Åª¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¡¢¤ä¤¬¤Æµï¾ì½ê¤ò¼º¤¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤ÏÊì¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡É°¦¡É¤ÎÉáÊ×À¤È¤½¤ÎÑ³¤µ¤ò¡¢´¶¾ð¤òÊú¤¯AI¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤È¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¿Í´Ö¤¬ÁÏÂ¤¤·¤¿AI¤¬¡¢¿Í´Ö°Ê¾å¤Ë½ã¿è¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤á¤¤¤¿Êª¸ì¤È¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤ÎË°¤¯¤Ê¤¡É°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¡ÖAI¤Ï´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡©¡×¡ÖAI¤Î´¶¾ð¤ÏËÜÊª¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤Ìä¤¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢º£¤Ê¤ª¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Øher/À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈà½÷¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë
¡¡¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ò·Þ¤¨¡¢1¿Í¤ÎÃËÀ¤Î¤´¤¯¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÆü¾ï¤ËË¬¤ì¤¿AI¤È¤ÎÎø°¦¤ò¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î·ê¡Ù¡Ê00Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µ´ºÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡£
¡¡¶áÌ¤Íè¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥»¥ª¥É¥¢¡Ê¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼ÂåÉ®¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢ºÊ¤È¤ÏÎ¥º§Ä´ÄäÃæ¤Ç¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Æþ¼ê¤·¤¿ºÇ¿·AI·¿OS¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¡×¡Ê¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÌÀ¤ë¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤È½ã¿¿¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¤¥µ¥Þ¥ó¥µ¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢Æü¡¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ä¤¬¤ÆÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½Âå¿Í¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¤È¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¿·¤·¤¤°¦¤Î·Á¤ò¡¢»íÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±ÇÁü¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÉÁ¤¤¤Ã¤¿ËÜºî¤ÏÂè86²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤º¡¢À¼¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Þ¥ó¥µ¤È¤ÎÎø°¦¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½·Á¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¡¢¡ÖAI¤È¿Í´Ö¡×¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¼çºÅ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ1·î9Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥¨¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¥Ê¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë
¡¡¡Ö¿Í´Ö¤«¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤«¨¡¡×¤Îµæ¶Ë¤ÎÌ¿Âê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ø¥¨¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¡Ê03Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê11¤Í¤ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎµðÂçIT´ë¶È¤Î¼ã¼ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥ì¥Ö¡Ê¥É¡¼¥Ê¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥½¥ó¡Ë¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó¡Ê¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡Ë¤Î½êÍ¤¹¤ë¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³Áñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£2¿Í°Ê³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¥±¥¤¥ì¥Ö¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¤¬¶ËÈë¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤¯¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤¬´é°Ê³°¤Ïµ¡³£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¡Ê¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥ô¥£¥¥ã¥ó¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡Ê¢¨¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¿Í´Ö¤é¤·¤¯¿¶Éñ¤¨¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼Â¸³¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥±¥¤¥ì¥Ö¤Ï¥¨¥ô¥¡¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿Í´Ö¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÃÎÀ¤È¡¢´¶¾ð¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼¡Âè¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖAI¤È¿Í´Ö¡×¤Î¿´ÍýÀï¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤¾å¤²¡¢Âè88²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¢£¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤¬¡ãºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡ä¡¢¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬¡ãAIºÛÈ½´±¡ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡ÖAI¤È¿Í´Ö¡×¤Î»ÊË¡¾å¤Ç¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡Ù¡£´ÆÆÄ¤Ï¼ºí©¤·¤¿Ì¼¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ëÉã¿Æ¤ÎÁÜºº·à¤ò100%¤¹¤Ù¤ÆPC²èÌÌ¤Î±ÇÁü¤ÇÅ¸³«¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Øsearch¡¿¥µ¡¼¥Á¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤Î»Å³Ý¤±¿Í¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¯¥Þ¥ó¥Ù¥È¥Õ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥í¡¼¥ô¥§¥ó¤¬»²²Ã¤·¡¢Ì¾¼Â¤½¤í¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢AI¤¬»ÊË¡¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÉÒÏÓ·º»ö¤Î¥ì¥¤¥ô¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡Ë¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡ã¥Þ¡¼¥·¡¼ºÛÈ½½ê¡ä¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¨¤óºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÈà¤À¤Ã¤¿¤¬¼«¤é¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢AIºÛÈ½´±¡È¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¡É¡Ê¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¡Ë¤¬»»½Ð¤¹¤ë¡ÉÍºáÎ¨¡É¤òµ¬ÄêÃÍ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ìµºá¾ÚÌÀ¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤Ï90Ê¬¡£¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÂ¨½è·º¨¡¨¡¡£
¡¡¶áÌ¤Íè¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëUI¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¤ò°µ´¬¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÇÉÁ¤¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡ÖAI¤È¿Í´Ö¡×¤ÎÆ®¤¤¤ÎÀè¤Ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¡ØA.I.¡Ù¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¡Ö´¶¾ð¤ò»ý¤ÄAI¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ãÍÆµ¿¼Ô vs AIºÛÈ½´±¡ä¤Î¹½¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Øher¡¿À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈà½÷¡Ù¤¬Í½¸«¤·¤¿AI¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ä²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¥¨¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¥Ê¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿AI¤Î¿Ê²½¤ÎÀè¤ËÀø¤à¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä¥¨¥´¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡Ù¤¬ÌÄ¤é¤¹·Ù¾â¤Ï¡¢AI¤¬Æü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
