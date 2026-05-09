システムの「穴」を見抜く能力、格段に優れる日本でも与党・金融庁が対応策を議論アメリカの新興企業アンソロピック社が最近開発した生成AI「ミトス（Claude Mythos）」は、システムやソフトウエアの「穴」を見抜く能力が格段に優れ、これまで開発されたもっとも強力なAIだといわれる。ミトスのような高性能AIが悪用されてサイバー攻撃に使われたら、脆弱（ぜいじゃく）性の発見や攻撃手順の組み立て、そして侵入後の展開が高