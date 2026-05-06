ラトニック米商務長官＝4月、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米商務省でAIなどに関し業界との調整を担う「AI標準・イノベーションセンター」は5日、グーグルとマイクロソフト、イーロン・マスク氏が率いるxAIの3社が新たなAIモデルを一般公開前に開示することに合意したと発表した。性能評価や安全基準を事前に確認できる仕組みを整えるのが狙い。米新興アンソロピックの生成AI「クロード・ミュトス」といった先端