人工知能（AI）にみんなが依存した社会のイメージ。これは生成AIに作らせた写真です（人工知能学会提供）生成AIは勉強や仕事の手助けだけでなく、悩み相談の相手として若い女性に浸透している―。内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケートで、10代女性の52.4％が使用目的に悩み相談を挙げた。女性は20〜40代でも30％を超えた一方、男性はどの年代も30％未満で、最多は30代の29.1％だった。アンケートは2月、ネ