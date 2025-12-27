´Ø±ÛÂ¿½Å»ö¸Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹õ±ì¤È±ê¤ÈÇúÈ¯²»¡×ÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º
26ÆüÌë¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿Àã¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ï¡¢»à¼Ô¤¬2¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ÍÁ³Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26ÆüÌë7»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¡¢¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÊý¤Î¼Ö¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20Âæ¤Î¼Ö¤¬±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤¬°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ê¤¬¾å¤¬¤ë¸½¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇËÎö²»¤â¨¡¨¡¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Î½»Ì±
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹õ±ì¤È±ê¤ÈÇúÈ¯²»¤¬¡¢¤º¡¼¤ó¡¢¤É¡¼¤ó¤È¡£¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤â¤¦²Ð¤Î³¤¤À¡£²¼¤ÎÊý¤«¤é¾ÃËÉÃÄ°÷¤ÎÊý¤Ê¤ê¤¬¡ØÆ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡£¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤¬Í¼Êý¤«¤é¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤À¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥¬¥¯¥ó¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ï©¤¬¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¾õÂÖ¤Ë¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤Ë¤¤¤¿Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢¤µ¤é¤Ë27Æü¸áÁ°¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÐºÒ¤ÎÃæ¡¢¤Û¤«¤Î¼Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢21¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿·³ã¸©¤ÎÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÂ³¤¯ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢27ÆüÃæ¤Î²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¿®±ÛÆ»¤äÈØ±ÛÆ»¤Ê¤É¤Ø¤Î±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£